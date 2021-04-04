فيديو.. “سامحيني” كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان المصري كمال أبو رية رسالة على الهواء لطليقته وأم أولاده الفنانة ماجدة زكي، يعتذر من خلالها عن بعض المواقف التي تصرف فيها بشكل خاطئ، فترة زواجهما.

وقال كمال أبو رية لطليقته الفنانة ماجدة زكي، خلال لقائه مع برنامج “واحد من الناس” من تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض عبر قناة “الحياة”: ماجدة زكي أنا بحترمها جدا وهي ست قوية ومكافحة وبحييها وبحترمها جدا، وبالتأكيد في فترة من الفترات كنت بغلط، ومش بعمل حساب حاجات كتير، ووقتها كتب صغير، وأتمنى إنها هي وولادي يسامحوني، ومعنديش غير العيلة دي في حياتي، وكتر خيرها خلفتلي 3 أولاد على خلق وتربية واحترام وعلم”.

كما وجه رسالة للمقبلين على الزواج قائلا:”تجربة الجواز حتمية في حياة كل راجل، وعلى قد ما بتحترم زوجتك وتقدرها، العلاقة بتستمر وبتنجح، وأثناء فترة الزواج بتحصل ظروف مش بتكونوا عاملين حسابها، وفي تغيرات بتطرق على الزوج والزوجة، وعلى قد ما عندك من قدرة على تحمل كل تلك التغيرات يكون أفضل، لو مفيش يبقى الانفصال هو الحل الأفضل، اتمنى كل زوج وزوجة يكون فيه بينهم تواصل ويلتمسوا الأعذار لبعض”.

من ناحية أخرى وعلى صعيد أعماله الفنية عبر أبو ريه خلال اللقاء عن سعادته بالعمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسلي “مأمون وشركاه” و”عفاريت عدلي علام”، واصفة تلك التجربة بالرائعة، لأنها أعادته للجمهور بشكل كبير.

كما كشف كمال أبو رية انه لم يغضب من انتشار “الكوميكس”، الخاص به من مسلسل “طائر الحب”، مشيرا إلى أنه من حق الناس أن تنتقد، مضيفًا إلى أنه ظلم هو وفيفي عبده، في هذا المسلسل، قائلا: “المسلسل حلو، ويمكن إحنا لم نكن ملائمين للدور بسبب السن”.

وأردف كمال أبو رية أنه شخص متفائل لدرجة كبيرة، لكنه لو رجع به الزمن، فلن يشارك في مسلسل “طائر الحب”، وتابع: “ظهوري بمشهد الشورت الأحمر حصل على العديد من التعليقات وحقق ردود فعل واسعة”.

يذكر أن مسلسل “طائر الحب” عرض في الموسم الرمضاني عام 2005 وشارك في بطولته إلى جانب فيفي عبده الفنان الراحل أحمد راتب، كمال أبو رية، أحمد خليل، منة فضالي وأخرون.