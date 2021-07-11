فيديو.. زينة ترفض ظهور أبنائها وتنفعل عليهما في لقاء تلفزيوني

المستقلة/- منى شعلان/ تحرص الفنانة المصرية زينة، بشكل دائم منذ ولادة طفليها التوأم عز الدين وزين الدين على إخفائهما عن الإعلام، وهو ما فعلته خلال لقاء تلفزيوني لها ببرنامج “ET بالعربي” أثناء إقامتها بأحد الفنادق بدبي، لقضاء عطلتها الصيفية، إذ رفضت بشدة ظهورهما.

وأبعدت زينة خلال اللقاء أولادها عن الشاشة، ووضعت يدها على الكاميرا مجرد خروجهما من غرفتيهما، قائلة: “ما تطلعوش بره خالص”.

وبررت زينة رغبتها في عدم ظهور ابنيها بأنهما ما زالا طفلين، وترغب أن يعيشوا طفولتهما حتى يقرروا أي اتجاه يرغبون فيه.

وعبرت زينة عن تخوفها الشديد من ظهور أولادها قائلة: “بدأت أحط إيدي على قلبي بسبب التيك توك، مشيرة إلى أنها لا تود أن تظهرهم للمجال الفني، كون أن والديهما فنانين بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت مع والدهما الفنان أحمد عز: ”ده مش هيكون مفيد لهما.

وكشفت زينة، سبب عدم زواجها مرة أخرى، بعد أزمتها مع الفنان أحمد عز، مؤكدة أن هناك جميلات أكثر منها ولم يتزوجن.

وقالت زينة : “في أجمل مني بكتير وما تجوزوش خالص، وأنا على الأقل جربت حظي مرة”، مضيفة: “أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص”.

وتابعت: “ممكن حصلت لي حاجة مفيهاش حظ ادتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا بالحلو”.

وأشارت زينة، إلى احترامها الشديد لطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر، موضحة: “منعوني ألبس حاجة مفتوحة علشان أنا بعلمهم إن المفروض مفيش حد يشوف جسمهم ويلمسه، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم”.

يُشار إلى أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، وشارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخصيبي.