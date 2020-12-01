فيديو.. زوجة نجل القرضاوي تكشف عن مفاجآت وتستغيث بالحكومة المصرية

المستقلة/ منى شعلان/ قررت مروة ، زوجه الشاعر عبدالرحمن القرضاوي ، نجل الإخواني يوسف القرضاوي ، الكشف عن معاناتها مع زوجها لأول مرة ، مؤكدة أنها طلبت الطلاق منه كثيرا ، ولكنه رفض وهددها بالقتل ، كما أحرق جوازات سفر بناتها الثلاثة وحصل على حكم محكمة بمنعهم من السفر من تركيا.

حيث وجهت زوجة “القرضاوي” رسالة استغاثة إلى الحكومة المصرية، من خلال مقطع فيديو لها ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، معربة عن رغبتها العودة إلى البلاد، قائلة: “حياتي وسمعتي مهددة، علاقتي بببناتي مهددة، مستقبل بناتي بيضيع، ولو حصل لي أي حاجة، السبب هو عبدالرحمن يوسف القرضاوي”.

وقالت مروة ، إنها طلبت الطلاق أكثر من مرة بعد اكتشافها تعدد علاقات زوجها النسائية، مضيفة: “علاقاته محرمة ومتعددة بشكل غير طبيعي عنده إدمان”.

وأشارت مروة، إلى أنها تزوجت من 12 عاما ، وأن علاقتها الزوجية لم تكن طبيعية بكل المقاييس، لافتة: “مليانة غموض وكذب وعلاقات نسائية متعددة ومحرمة بشكل مش طبيعي، الراجل يعاكس يغلط يعرف واحدة على مراته مرة، لكن هو عنده إدمان، حاولت أتطلق، ماكنتش باعرف أوصل لنتيجة”.

وروت مروة إنه اشترط عليها فى إحدى المرات حتى تحصل على الطلاق أن تكتب له شيكا بقيمة 10 ملايين دولار حتى يسمح لها بالعودة لمصر، ووفي مرة أخرى، اشترط أن تسافر وحدها وتترك بناتها الثلاثة.

وتابعت: “اضطريت أسافر قطر، اكتشفت علاقة جديدة، أردت نزول مصر، طلب مني أمضي له على شيك بـ10 ملايين دولار، لأنه خايف احكي، أضربت عن الطعام وأنا حامل، لحد ما نزلوني القاهرة وظللت هناك نحو سنتين ونصف، مفيش أي حد ضايقني”، مضيفة: “أنا ميولي فنية بعيدة عن السياسة، وعندما تم القبض على علا أخته، بدأ يخوفني، ولأن معنديش خبرة سياسية بدأت أخاف، وقال مش هيبعت مصاريف المدارس، سافرت تاني”.

وأضافت: “اكتشفت علاقات جديدة، وكل مبرره إني مجنونة وعندي تهيؤات، ويقول لن يصدق أحد إن ابن الشيخ القرضاوي بكل هذا الشر والفسق ، لكن عندي إثباتات رسائل وتسجيلات صوتية، وهطلعها إذا فضلت سليمة”.

وأشارت إلى أنه أحرق جوازات سفر بناتها الثلاث، حتى لا تستطيع النزول لمصر، قائلة: “عاوزني أتنازل عن أولادي علشان يفضل يذلني، سحب أمواله من البنك عشان ماخدش نفقة، المحكمة حكمت لي بمبلغ بسيط لا يكفي أسبوع، مسستقبلي بيضيع، وهنترمي في الشارع”.

ولافتت مروة أنه هددها بالقتل أكثر من مرة بعبارات صريحة وغير صريحة، حيث جاءتها رسائل يقول فيها “هانهي حياتك، هاسود عيشتك”.

ووجهت مروة رسالة لزوجها قائلة:”خلي عندك ضمير واتقي الله، طلع قرار من المحكمة بمنع أولادي من السفر، ادعى إنهم في خطر في مصر، وأنا مليش حد هنا، اتقوا الله يا أولاد القرضاوي، راميين أولادهم، وأنا مجبرة أعيش في علاقة بتعذب فيها، عايزة أنزل بلدي أعرف اشتغل أصرف على أولادي”.