فيديو.. زارا البلوشي تثير جدلاً واسعاً بعد طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/أثارت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي جدلاً واسعاً بعد أن كشفت تفاصيل طلاقها للمرة الأولى بعد مرور شهر واحد فقط على زواجها، معلنة أن زوجها منحها سيارة علامة تجارية مرسيدس مقابل الطلاق.

وقالت البلوشي من خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“ بعنوان ”سواها القحطاني وطلقني بمرسيدس، نهايتي هذه“، إن خلافا وقع بينها وبين زوجها، وتفاجأت برد فعله يقول لها ”الزواج قسمة ونصيب“، وهو ما سبب لها صدمة.

وذكرت البلوشي أنها لم تتناقش مع زوجها فيما قال، مبينة أنها أبلغت أهلها بما حدث، وتابعت: “شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة”.

وحول شعورها بعد طلاقها سريعا، علقت زارا البلوشي :”حسين اين غبية، حسيت كف قوي على وجهي انصدمت”، واعتبرت زارا البلوشي أنها أقوى وأجمل بعد الطلاق.

ووثقت البلوشي بمقطع فيديو لحظة توقيعها على عقد استلامها السيارة و التى حصلت عليها مقابل الطلاق وعلقت قائلة: ”ما شاء الله“.

 

 

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