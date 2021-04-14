فيديو.. ريم عبدالله تسخر من هند القحطاني.. والأخيرة ترد

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم الناشطة السعودية “هند القحطاني “ قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في السعودية، وذلك بعد أن قامت الفنانة السعودية ريم عبدالله بتقليد القحطاني بطريقة ساخرة حازت على إعجاب الجمهور إلى حد كبير.

وظهرت ريم خلال الحلقة الثانية من برنامج “ستوديو 21″، وهى تتحدث بنفس طريقة مواطنتها هند القحطاني وهي تقول: “حبايب قلبي اليوم توني وصلت من السوبر ماركت لبست وتأنقت واخذت شنطتي الشانيل اللي دافعة فيها دم قلبي وطلعت في سيارتي المرسيدس ورقصت شوية”.

وأضافت: “رحت للسوبر ماركت اخذ اغراض المعمول اللي يحبونه كتاكيتي نظر عيني أولادي، ليواجهني الوسيم الجميل و وقفني وقال لي انتي السعودية المشهورة على السوشيال ميديا، وكما تعرفون أنا أشهر سعودية على السوشيال ميديا ما في غيري ينافسني، المهم وصور معايا.. عن الأدب والذوق، وبعد ما خلص الخواجة تصوير معايا وعطاني كلمتين شكر، في جمالي وفي اناقتي، يا بنات يجنن”.

وتابعت:” وفي واحدة تنظر لي من بعيد.. واحدة حاقدة على حاسدة مريضة تقول عني وجهي صامولي، ما شوفتي وجهك اللي مثل البيتزا كله حفر.. الله ياخذك.. روحي اهتمي بنفسك اتعلمي مني ومن جمالي، وهذا الكلام لأهلها امسكوا مجنونتكم، والله العظيم لادعس عليكي يا مرضى يا حمقى”.

وردت هند على تقليد ريم لها قائلة: تصدر اسمي الترند بعد تقليد ريم عبد الله لي أجمل وأطرف من يقلدني”.

وأعادت ريم، نشر منشور القحطاني عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت قائلة:” لما تتعامل مع ناس راقية و تتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كدا..شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي”.

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021

يذكر أن برنامج “ستوديو 21″، تدور أحداثه ضمن حلقات منفصلة، تشهد العديد من المواقف والمفارقات الاجتماعية الكوميدية، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الـ”سيت كوم”.