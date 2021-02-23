فيديو.. رسالة قاسية من منة عرفة بعد التشكيك في ديانتها

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة الشابة المصرية منة عرفة عن صمتها ، ووجهت رسالة قاسية لعدد من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد اتهامها بالكفر والتشكيك فى ديانتها وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وكشفت منة أن متابعة علقت لها بقوله تعالى: “وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ”، لترد”منة” قائلة: “معرفش هي شايفاني كافرة ولا إيه؟ أنا رديت عليها وقولتلها أنتِ متعرفيش علاقتي بربنا عشان تكتبي كده، واللي أنا اتربيت عليه أن علاقتي بربنا شيء خاص ومش من حق أي حد أنه يتدخل فيها”.

وأشارت منة عرفة: “لما أنا رديت عليها وقلت كده لقيت حد تاني داخل يدافع ويقولي: هو أنتِ بتتكلمي في الدين ليه هو أنتِ أصلا تعرفي حاجة عن الدين ولا أصلا مسلمة ولا تعرفي حاجة عن دينك اسكتي اسكتي.. لا أنا الحمد لله مسلمة، والحمد لله أعرف كتير عن ديني، ومش من حق أي حد أنه يقيم علاقتي بربنا، ودي حاجة تخصني”.

و تابعت: “الحمد لله أنا مسلمة وأفتخر أني مسلمة، و موضوع ديني حاجة تخصني وحاجة بيني وبين ربنا، ياريت محدش يتدخل فى حاجة ملوش فيها، مينفعش حد يجي يقولي أنتِ أصلا مسلمة وأنتِ كافرة وأنتِ تعرفي إيه عن دينك وبتاع، أنا عمري ما هسمح بالكلام ده، ومن حقكم بس تنتقدوا شغلي لكن حياتي الخاصة محدش له دعوة بيها وحاجة بتاعتي”.

اختتمت: “في ناس فاكرة أن الممثلين ناس ميعرفوش ربنا، لا على فكرة يا جماعة إحنا نعرف ربنا زيّكم كويس، وأنا أهلي ربوني على الصح والغلط، وأنا مسلمة والحمد لله”.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل “إسعاف يونس”، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It، وهو من بطولة محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.

 

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