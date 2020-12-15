فيديو.. رسالة شديدة اللهجة من “وعد السعودية” لمنتقديها بسبب لون بشرتها

المستقلة/ منى شعلان/ خرجت الفنانة السعودية وعد ، عن صمتها ، ووجهت رسالة قوية لمنتقديها بسبب لون بشرتها السمراء، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على التطبيق الشهير سناب شات.

حيث علقت إحدى المتابعات للفنانة السعودية على مقطع فيديو لها، تحتفل من خلاله بعيد ميلاد صديقة لها في بيروت برفقة عدد من صديقاتها اللبنانيات ، قائلة:”أنا ما أبيكي تزعلي.. أنتي كل اللي معاكي بيض احمدي ربك أنك سمرة مو سودة”.

مما دفع وعد ، للرد عليها من خلال فيديو لها ،قائلة:” ايش فيه التخلف والعنصرية اللي انتي قاعدة تتكلمي عنه.. يا بنتي أنتي شوفتي السود اللي انتي قاعدة تتكلمي عنهم الغامقين اللي زي أبويا أنا أسود غامق”.

وأضافت:”أقولك حبيبتي لوني ده يبغالك سنين عشان توصليله وما راح توصليله عقليتك هذه راح تضل مريضة.. فأنا أقولك الله يهديكي أنتي وكل اللي زيك.. وبعدين أنا سمرة شقراء زرقاء كله خلقة رب العالمين.. وأنا أحمد ربي أني سمراء “.

واختتمت :”في الحياة الإنسان الكامل خلقة رب العالمين معناه أنه جميل.. ما في أحد بشع بدليل لو كان في أحد بشع ما كان حدا تزوج.. دائما في شيء حلو في المرا.. لا أحد يحس بنقص أو أنه في حدا أحلى منه.. الله سبحانه وتعالى خلقنا طبقات في الفلوس والجمال .. لازم الواحد يكون مقتنع باللي الله أعطاه”.