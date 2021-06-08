فيديو.. رد ناري من أمل الشهراني على إقامتها مع رجل دون زواج

المستقلة/- منى شعلان/ من خلال فيديو مصور، ردت المشهورة السعودية أمل الشهراني على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج.

وردت الشهراني قائلة: ”إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستغرامي“.

وتابعت أمل الشهراني قائلة إنها من المشاهير في السوشيال ميديا، الذين لهم متابعون كثر ولم تتغنَ يوما بذلك، معقبة: ”حقيقي أنا مكسرة الدنيا“.

وأضافت الشهراني قائلة: ”أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة“.

وأكدت أمل الشهراني أنها لم تسعَ نحو جذب متابعين أو مشاهدات، بل إن الجمهور هو من يأتي إليها، مدللة بأنه لا يستطيع أحد مشاهدة ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام إلا بشرط متابعتها أولا.

وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها أمل الشهراني المتابعين، حيث هاجمت مؤخرا متابعة تمنت إصابتها بالسرطان، حيث علقت متابعة لأمل الشهراني على صورة لها قالت فيه: “ياحظك مابلاكي ربك بسرطان يومك متعرية ومو متسترة وأنا بلاني ربي رغم اني متسترة صدق الله يوم قال يمدهم في طغيانهم يعمهون وانتي وهند مثل بعض”.

وهو ما آثار غضب أمل الشهراني لترد عليها في مقطع فيديو عبر سناب شات: “في ناس مريضة بالمجتمعات إنتي إنسانة مو متسرة إنتي قذرة وحسودة الله يبتلي الإنسان يخفف ذنوبه ..لكن إنتي الله يزيدك وتستحقين..لكن أنا الله ينزل عليا كل أنواع الصحة والعافية”.

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