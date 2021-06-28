فيديو.. رد قاسي من زارا البلوشي على منتقدي ظهورها بالمايوه

المستقلة/- منى شعلان/ ردت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها على شاطىء البحر مرتدية “كاش مايوه”.

وقالت البلوشي من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قائلة: “ودي أتكلم اليوم عن كنتي محترمة شفتوني قليت أدبي عليكم سبيتكم؟ قللت من احترامي لاحد؟ الاحترام ما يكون بالملابس الاحترام يكون بالتعامل بالاخلاق كيف تعاملين الناس زين اتوقع اني مرة محترمة، متابعة :الصور الي انزلها بسنابي مو مخلة بالاداب انتو اذا وحدة كشفت شعرها قلتو مخلة بالاداب”.

وردا على متابعة انتقدت نحافتها قالت: “انتو بالنسبة لكم كنت احسن بدهون وشحوم انا بالنسبة لي مو احسن انا طولي 150 والحين وزني 44 هذا الوزن المثالي لي ما عندي طول وبعد اصير سمينة ؟”.

ووجهت حديثها لمنتقدي ظهورها بالشورت، قائلة: “نجي لسالفة ما كنتي كذا اول ما تزوجت رحت لشاليه خاص بجدة وتصورت بشورت وكلكم قلتوا كيف يعني كذا وشلون تتصور بجدة زي كذا مع انه شاليه خاص بس انتو تحبون الصدمة”.

وأضافت: “وكنت مرة مع طليقي الاول بروسيا وصورني بشورت وكلكم انصدمتوا لابسة شورت ايش البس يعني فستان اوه ما كنت كذا تغيرتي يا باكستانية الباكستانية هذي ترا لها يدين ورجلين اكيد بتلبس زي البني ادمين”.

وأكملت:”وبجورجيا برضه كنت كذا وتصورت بشورت بس انتو كل مرة كذا وتسوون نفسكم مصدومين كأنها اول مرة تحبون تجددون الصدمة”.

واختتمت : “والي يجون ع الخاص يهددون كل شوي بنسفرك ترا ما يصير تهدد الناس اقدر اشتكي عليك، والاقامة الذهبية الي اخذتها ازا ما اخذتها كذا طولت ويشوفون كل شي عليك بالمحكمة وجلسات”.