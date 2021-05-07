فيديو.. رامز جلال غارق فى الدماء.. والسبب “أحمد نوتردام”

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان المصري رامز جلال البرومو الرسمي لفيلم “أحمد نوتردام”، الذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل.

وعلق رامز جلال على الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم #أحمد_نوتردام عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وظهر رامز جلال في بداية البرومو ووجهه ملطخ بالدماء، بجانب خروج جثث من ثلاجة الموتى، كما جمعته الكثير من المشاهد الكوميدية مع الفنان حمدي الميرغني.

“أحمد نوتردام” يشارك في بطولته غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم، يشار إلى أن الفيلم في البداية كان يحمل اسم “هيكل نظمي” لكن تم تغيير الاسم.

ويعد “سبع البرمبة” هو آخر أفلام رامز جلال، وشاركه بطولته كلا من جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بتقمص عدة شخصيات مختلفة، ليتمكن من الوصول إلى قلب زوجته بعد إصابتها بعلة نفسية جعلتها تنسى وجوده.

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