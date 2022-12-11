 فيديو..”راشد” مستكشف فضائي إماراتي ينطلق نحو القمر

المستقلة/- في مهمة هي الأولى عربيا والرابعة عالميا، انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي “راشد” نحو القمر، الأحد، في رحلة تستغرق 5 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي “راشد” على سطح القمر، في نيسان/ أبريل 2023.

ويحمل المستكشف راشد، مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو- آر”، على متن صاروخ الإطلاق “سبيس إكس فالكون تسعة”، لتسجل الإمارات إنجازا جديدا في قطاع الفضاء، كونها “المهمة الأولى عربيا”.

وتبلغ مدة المهمة العلمية يوما قمريا واحدا، أي ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض، وستأخذ المركبة الفضائية طريقا منخفض الطاقة إلى القمر، بدلا من الاقتراب المباشر.

وكان قد تم تأجيل المحاولة الأولى مسبقا، مما سمح لشركة “سبيس إكس” بإجراء بعض الفحوصات الإضافية قبل إطلاق المركبة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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