فيديو.. ديما بياعة توبخ متابعيها على إنستغرام بسبب تيم حسن

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة اللبنانية ديما بياعة لهجوم حاد من قبل متابعيها بعد نشرها فيديو معايدة لزوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأب.

حيث وثقت اللحظات السعيدة التي تعيشها مع زوجها وأبنائها من زوجها السابق “تيم حسن”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وفور نشر الفيديو انهالت عليها تعليقات الجمهور متهمين إياها بتهميش زوجها الأول “تيم حسن” الذي أنجبت منه أطفالها، وهنأت زوجها الثاني بدلاً عنه، وجاء في أحد التعليقات:” هدول ولاد تيم حسن عيب عليكي تصرفي بهاي الطريقة”.

وسارعت ديمة للرد قائلة: “على فكرة أنا ما همشتو هاد افتراء، تانياً والأهم إذا مرت أبوهم ربتهم وكانت متل الأم إلهم أنا حكون أول وحدة عن عايدها لأن أنا ربيت عند مرت أب وهي بمثابة أمي وفيكي تشوفي كيف بحكي عنها هاد مو تقليل بمكانة ماما ولا بمكانتي فعيب عليكم هاد التفكير”.

وأضافت فى تعليق أخر على متابعة أخرى:” بالله ان نزلنا بمناسبة حكو وبلا مناسبة حكو ياريت كل واحد يعرف حدوده ولا يحلل ويفسر من عنده نحن عيلة ولزم الاحترام خلص بقا امراض، متابعة:” حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفى أمراضكم”.

يذكر أن ديما بياعة تزوجت ، مرتين الأولى في عام 2002 من الممثل تيم حسن وأنجبا ابنيهما ورد وفهد ولكنهما انفصلا في عام 2012 ووقتها أثارت جدل واتهمته بخيانتها مع الممثلة نسرين طافش، ولكن خرج تيم حسن ونفى إتهامات طليقته وأكد أن كل ما يجمعه بنسرين طافش مجرد علاقة زمالة.

وفي نهاية العام نفسه الذي حصلت به ديما على طلاقها أعلنت عن ارتباطها برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، ولم تنجب أطفال منه حتى الآن.