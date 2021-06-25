فيديو.. دنيا سمير غانم: هذه وصية والدى لنا

المستقلة/- منى شعلان/ قدمت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ، اعتذارها لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الخامسة، وذلك لعدم قدرتها على حضور الحفل ، مشيرة إلى أنها تلازم والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى بشكل دائم ولا يمكنها تركها في هذه الحالة الصحية الحرجة.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، المقطع الفيديو الذي وجهته للحفل، إن ظروفها المعلومة للجميع منعتها من الحضور لتلقي التكريم الممنوح لها من قبل إدارة المهرجان.

كما كشفت عن وصية والدها النجم الراحل سمير غانم، مشيرة إلى أنه كان يوصيهم دائماً بالحفاظ على حب الناس، وهو ما شعرت به بحق، عقب وفاته، وذلك من خلال الدعم الكبير والدعاء الصادق الذي تتلقاه من الناس بالترحم على والدها وتمني الشفاء لوالدتها على حد سواء.

كما لفتت الفنانة المصرية إلى أن والدها الراحل كان يوصيهم دائما بهذا المكسب المهم، وهو حب الناس، واختتمت دنيا تصريحها بإهداء التكريم لروح والدها الراحل سمير غانم ولوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وفى السياق ذاته نفي زوجها الإعلامي رامي رضوان، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز، ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.

وكانت دنيا سمير غانم قد احتفلت بعيد الأب، قبل أيام قليلة، ونشرت صورة والدها الراحل الفنان سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم.. بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة إلي شفناها معك.. كانت حياة كلها حب وضحك ودلع وسعادة وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي.. ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي”.