فيديو.. داوود حسين يروي تفاصيل سرقة 8000 دينار من أمواله

المستقلة/- منى شعلان/ أكد الفنان الكويتي داوود حسين، الأنباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول تعرضه للسرقة وفقدانه 8000 دينار، حيث قدم بلاغًا في مخفر ميدان حولي، اتهم فيها وافدًا سريلانكيًا بسرقة هذا المبلغ منه.

وقال “حسين” خلال فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “تداولت بعض الأنباء الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خبر سرقة 8000 دينار كويتي مني، نعم الخبر هذا صحيح والناس بتسألني والتحقيقات جارية”.

وأضاف داود حسين: ”أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم“.

واختتم داوود حسين: ”عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني.. داود“.

وعلق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله أحبائي شكرًا لوجودكم في حياتي.. الله لا يحرمني منكم”.

والفنان داوود حسين أحد أبرز نجوم الكويت، بدأ مسيرته الفنية نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية إضافة إلى مشاركته ببعض الأفلام واشتهر بأعماله الكوميدية، وعرف في مصر من خلال مشاركته في فيلم “عندليب الدقي” عام 2008 مع الفنان محمد هنيدي.

 

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