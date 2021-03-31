فيديو.. “خصوصاً راجل” جديد نسمة محجوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة نسمة محجوب أحدث أغانيها الجديدة بعنوان “خصوصاً راجل”، على طريقة الفيديو كليب ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “خصوصاً راجل” كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان “مصطفى العسال”، توزيع وميكس وماستر “إلهامى دهيمة”، إخراج “تارا شحاتة”، وهى أغنية من “مينى ألبوم” الذى يعد طرحه بشكل متتابع.

نسمة محجوب قد تعاقدت على طرح مينى ألبوم جديد، يضم 5 أغنيات، هى كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل، فضلاً عن أغنية “كل شمس ولها ظل” والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

مين يقدر يلغيلي وجودي

عايشة لنفسي وعارفة حدودي

ولا حد بأمره يمشيني

خصوصاً راجل

عمري ما هلغي ف يوم شخصيتي

وافضل زي الزينة ف بيتي

عايشة حياتي لمخلوق تاني

خصوصاً راجل

مين يقدر يلغيلي وجودي

عايشة لنفسي وعارفة حدودي

ولا حد بأمره يمشيني

خصوصاً راجل

ابدا انا مش هتنازل

مش هفضل كده في النازل

مش واقفة حياتي بجد عليه

انا كده كده مش محتاجة

وهاكمل واعمل حاجة

مش هبقى انا يوم خاتم في ايديه

كل دقيقة ف عمري بتاعتي

فيها هكون جامدة وبشجاعتي

مش هقبل اكون صورة لغيري

خصوصاً راجل

مش هيدق القلب لغيري

واشغل يوم بالي وتفكيري

مش محتاجة لحد حاميني

خصوصاً راجل

كل دقيقة ف عمري بتاعتي

فيها هكون جامدة وبشجاعتي

مش هقبل اكون صورة لغيري

خصوصاً راجل

عمري ما هلغي ف يوم شخصيتي

وافضل زي الزينة ف بيتي

عايشة حياتي لمخلوق تاني

خصوصاً راجل

من ناحية أخرى تستعد الفنانة نسمة محجوب، للمشاركة في الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي يقام يوم 3 أبريل المقبل.