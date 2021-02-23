فيديو.. “حبك الي وملكي” لـ حاتم العراقي تتخطى حاجز الـ 2.5 مليون مشاهدة

المستقلة/- منى شعلان/ تخطت أغنية “حبك إلى وملكي” للفنان حاتم العراقي حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال أسبوع من عرضها، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتناول فيديو كليب أغنية “حبك إلى وملكي” قصة مصغرة لرجل يحتفل مع زوجته بشكل خاص ويقدم لها مجموعة من المفاجآت ليعوّض انشغاله عنها، ضمن لقطات مبهرة إبداعية ولقطات متنوعة من مدينة دبي الرائعة.

فى السياق ذاته أبدى المخرج حسن كشمولة سعادة كبيرة لنجاح الأغنية المصورة “حبك إلى وملكي” للفنان حاتم العراقي الذي قام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب مؤكداً أنه تشرف بالتعاون في هذا الكليب مع الفنان حاتم العراقي، وقال: “الفنان حاتم العراقي له كل المحبة والتقدير ويتمتع بشهرة ونجومية كبيرة، ويملك قاعدة جماهيرية في العراق والوطن العربي، وسعدت بالتعاون معه في هذا الكليب (حبك إلى وملكي) الذي أعتبره إضافة لي في مشواري مع الإخراج الذي بدأته مع الأفلام المصورة الأكاديمية والوثائقية، ومستمر به مع الأعمال الغنائية”.

وتعاون العراقي من خلال الأغنية مع الشاعر عمار محمد والملحن باقر نجاح الذي تولى أيضاً التوزيع الموسيقي والميكس وماسترينغ.

الأغنية صورها حاتم العراقي في دبي خلال يوم عمل، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتقول كلمات الأغنية:

حبك الي وملكي …يا كوني يا عشقي

يا كل حياتي انت

يمك حياتي غير …لا هم ولا تفكير

و كلبي الك دكتة

…ماانسى حبك لا صعب

النسيان مو فدشي سهل

من نفسي امل مرات أنه

بس منك انت شلون امل ..

وياك اضل ماعوف

بلياك احس بخوف

حبك ضوه عطرك هوه

غيرك ابد ما اشوف

بيك انت قلبي يذوب….منك ابد مايتوب

وابقى احبك حيييل

من تبعد اني انهار …واتعذب و احتار

واسهر واحن بليل

يمك اريد اكضي العمر

لحظه ولا اتركك ابد

كد كوني احبك يا بشر

وصدك حبيبي اكثر بعد

ايامي يمك عيد

غيرك ابد ماريد

بس انت ..بحضاني تضل

و الكل يروح لبعيد