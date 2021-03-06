فيديو.. حاتم عمور يكسر حاجز الـ7 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة “ألو ليزامي”

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع النجم المغربي حاتم عمور، تحقيق أكثر من 7 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة ” ألو ليزامي” بعد أيام قليلة من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان محمد المرابط ، والتوزيع الموسيقي كل من بلال أفريكانو بمساعدة جبرون، والكليب من إخراج عبد الرفيع العبديوي وإدارة فنية أنس الكاد.

” ألو ليزامي” هى أغنية باللهجة المغربية، و أولى أغاني ألبومه بلاحدود لعام 2021 ،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إلى أغنية باللغة الإسبانية.

يشار أن ” بلا عنوان ” أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحاً كبيراً و استطاع أن يكون حديثاً مهماً بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي و مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب و حققت أغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالاً، بالإضافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

 

 

 

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