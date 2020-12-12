فيديو.. جينيفر لوبيز توجه رسالة لوالدتها فى عيد ميلادها الـ75

المستقلة/ منى شعلان/ حرصت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الاحتفال، بعيد ميلاد والدتها الـ 75، حيث نشرت فيديو يظهر مراسم الاحتفال من بالونات تملأ المنزل، وطعام معد على السفرة وتورتة عليها اسم والدتها ، وكان الاحتفال مفاجأة للأم أثناء دخولها المنزل ، مثلما ظهر في الفيديو الذى نشرته لوبيز عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتم الاحتفال فى جو عائلي، وحرصت النجمة العالمية على التقاط الصور التذكارية مع والدتها ، وعلقت على لوبيز على الفيديو ، موجهة رسالة لوالدتها، قائلة: “مفاجأة، عيد ميلاد أمي الجميلة الـ75، أحبك كما يحبك الجميع، فأنتِ تجدين الحفاظ على شبابك ، شكرا لحبك اللانهائي وطاقتك ودعمك، شكرا لكِ”.

من ناحية أخرى، روجت جينيفر لوبيز، لخط إنتاج جديد خاص بها للعناية بالبشرة لعلامتها التجارية التجميلية JLo Beauty، ومن المقرر إطلاقه الشهر القادم.

وظهرت جينيفر ، خلال مقطع فيديو ، بدون مكياج تماماً بينما ارتدت نظارات طبية ذات حجم كبير وهي ترتدي ملابس النوم،فبدت كطالبة مجتهدة جاهزة للدراسة، حيث تحدّثت حول أهمية العناية بالبشرة وعدم استخدام البوتكس ابداً.

وأوضحت جينيفر حول استخدام البوتكس فقالت: “لم أحصل على البوتكس أبداً حتى يومنا هذا فانا لا احبه وليس لدي أي شيء ضد الناس الذين يستخدمونه، أنا فقط أتحدّث عن النهج الطبيعي للعناية بالبشرة حيث أريد أن تعمل منتجاتي على ذلك”.

كما تعرضت النجمة العالمية، لبعض الانتقادات ، بعد ما نشرت صورة أغنيتها الجديدة والتي تظهر فيها عارية بشكل كامل ، كما اتضح من الصورة التى نشرتها عبر موقع إنستغرام.

وعلقت لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، على الصورة قائلة: “مفاجأة، هذا هو الغلاف الرسمي لأغنية ’in the morning‘”.