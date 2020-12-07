فيديو : ثري مصري يلقي الأموال من شرفة منزله

المستقلة /- انتشر مقطع فيديو لرجل مصري وهو يلقي الأموال من شرفة منزله المتواضع.

وتجمع العشرات بينهم أطفال ونساء تحت شرفة منزله، وتدافعوا للحصول على الأوراق النقدية التي تناثرت في الهواء.

وحسب الإعلام المصري فالرجل يدعى صبري صدومة، هو مهندس بترول سابق، وأحد أثرياء منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وتسبب تصرفه في تجمع المئات أسفل منزله، الأحد، ما نتج عنه تعطل حركة المرور، لتتدخل الشرطة في النهاية لفض التجمع.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، يعرف صدومة بين جيرانه بالاحترام والذكاء، وهو متزوج ولديه ولدان، لكنه يعاني من مشاكل في القلب، بحسب ما أكده جاره ويدعى أحمد عبد العظيم.

وقال عبد العظيم؛ إن هذه ليست أول مرة يقوم صدومة بإلقاء الأموال، بل الثالثة في 3 أشهر.

وقال جار آخر يدعى أحمد صلاح؛ إن صدومة لديه الكثير من البيوت والأموال، وليست لديه مشكلة في توزيع الأموال، مضيفا: “الراجل دا بشوفه من صغري وعبقري جدا، بس مش عارف هو بيوزع الفلوس بالطريقة دي ليه، لكن معاه فلوس تخليه يعمل أكتر من كدة، وعيلتهم كلها أغنياء وعندهم بيوت كتير”.