فيديو.. تنظيم داعش يطرح فيلماً وثائقياً ردا على فيلم “الموصل”

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيلماً وثائقياً يحمل إسم “الموصل الرواية الأخرى”، طرحه تنظيم داعش ، رداً على فيلم “الموصل” الذى يعرض حالياً عبر منصة نتفليكس العالمية.

وحمل فيلم “الموصل الرواية الأخرى”، شعار شبكة نتفليكس أيضاً، وتضمن مشاهد حقيقة من معارك الموصل التي خاضها ضد قوات حكومة بغداد وقوات التحالف الدولي، بعد سيطرته على المدينة عام 2014، تمحورت حول عمليات تفجير الدبابات الأمريكية وتفجير العربات المفخخة ، كذلك مشاهد القناصين و حديثهم حول تلك المعارك.

فيلم “موصل” هو أول فيلم حركة هوليودي ناطق بالعربية وباللهجة العراقية ومن بطولة شخصيات عراقية حقيقية،فهو من بطولة وليد القاضي وتشارك في البطولة حياة كاميلي وسهيل الدباجي ووآدم بيسا وإسحاق إلياس ومهايمن محبوبة ، أخرجه الأمريكي ماثيو كارناهان ومن إنتاج الأخوان أنتوني وجو روسو، منتجا فيلم “المنتقمون.. انتهت اللعبة”، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، وهو أول فيلم صوّر بالكامل باللغة العربية، وباللهجة العراقية تحديدا.

وتتمحور قصة الفيلم حول وحدة خاصة في القوات العراقية حاربت تنظيم الدولة الإسلامية بين 2016 و2017 لاستعادة مدينة الموصل الواقعة شمالي العراق.

تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العام الماضي، والتي أشادت به العديد من النقاد والمواقع مثل ScreenDaily وHollywood Reporter، وكتبت عنه موقع IndieWire “فيلم الموصل هو عمل قوي ومكثّف، غير شخصي وموضوعي حول الحروب ضد داعش.