فيديو.. “تنازلات وزواج عرفي” مطربة مصرية تروي معاناتها مع الوسط الفني

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت المطربة المصرية الصاعدة دينا المصري ، على الوسط الفني فى مصر ، مؤكدة أنها لن تقبل أن تقدم أي تنازلات مقابل حصولها على ما تريد.

ونشرت دينا مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو عاوز يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه”.

تابعت: “أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكتر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط”.

أضافت: “هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه”.

 

 

 

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