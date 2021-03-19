فيديو.. “تفاصيل صادمة” هبة الدري تتحدث عن انفصالها

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت هبة الدري الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عن صمتها وكشفت لأول مرة تفاصيل انفصالها عن زوجها نواف العلي، وذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها بتطبيق سناب شات نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت هبة الدري، عبر الفيديو:” الجميع يتابعني ويعرف أنني أرفض نشر تفاصيل حياتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا التزمت الصمت خلال الفترة الماضية لأنني بنت أصول وأخاف ربي ولا أريد الفضائح، ولا أرغب في الحديث عن أمور لها علاقة بأسرتي لكن هناك شيء واحد فقط أريد أن أكد عليه وهو أن أولادي خط أحمر، وقمت بتربيتهم بأفضل شكل فهم لا يكذبون”.

وتابعت:”لأنني احترم العشرة والحياة الأسرية فكان ذلك من أسباب صمتي خلال الفترة الماضية، لكن إذا تحدثت في التفاصيل فكل شيء سوف ينقلب، لكن لن أعلق خصوصا أنني أتواجد الآن خارج الكويت، وفجرت الدري مفاجأة بشأن حالتها الصحية قائلة:” لدي مشاكل صحية خطيرة ولم أتحدث عنها، فلا اريد أن يشاركني أحد أمراضي ولا أزال صامتة”.

وأضافت:”الطرف الآخر طلع من حياتي والحمدلله”، موضحة أنها لا تريد أن يحدث ضجة إعلامية بظهورها، مثل ما فعل طليقها نواف العلي والذي وصفته بـ”الطرف الآخر” الذي قام بإحداث هذه الضجة والكشف عن الأمور الشخصية في وسائل الإعلام.

وأكدت الدري: “لم أظهر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ان أحدث ضجة، فأنا لم أفعل ذلك طوال الـ26 سنة خلال مسيرتي الفنية، فأنا ارغب أن يتحدث الجمهور عن أعمالي وليس مشاكلي الشخصية التي من المفترض أن تكون داخل المنزل، لكن أنا لم أبدا، والذي اطلق هذا الأزمة عليه أن يتحمل”.

واستطردت: “طريقة إعلان الانفصال لم أكن موافقة عليها لكونها شيء يمس الخصوصية لكن الطرف الآخر قام بذلك وطلع من حياتي ولله الحمد، لكن أعود وأقول أن هناك أطفال بيننا، وارفض أن يتعلم اولادي أي أخلاق سيئة وسوف أقف حاجز أمام أي شيء مثل هذا”.

وكان ”العلي“ أعلن انفصاله رسميًا عن الدري، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان.

يذكر أن الفنانة هبة الدري تشارك في بطولة مسلسل “مارغريت” مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة mbc ومنصة شاهد.