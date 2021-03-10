فيديو.. تفاصيل سرقة الفاشينيستا السعودية إلين سليمان

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفاشينيستا السعودية إلين سليمان ، تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها حيث استولت على ملابس وأحذية باهظة الثمن.

وقالت إلين سليمان، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات : ” أن لديها غرفة مليئة بالملابس باهظة الثمن من أغلى وأفخم البراندات بحكم عملها كموديل“، منوهة إلى أنها ”لا تغلق تلك الغرفة وأنها بمثابة المعرض، أترك الغرفة دائما لخادمتي كي تنظفها وترتبها، لكن في يوم تفاجأت بكلبتي سوسة تنبح كثيرا كلما دخلت الخادمة تلك الغرفة”.

وأشار إلى أنها ”لم تنتبه في البداية لنباح كلبتها وأنها ظلت على هذا الوضع فترة طويلة، وفي يوم كانت عندي صديقة شاهدت سوسة كلبتي وهي تنبح على الخادمة، فقالت لي صديقتي إن هذه الخادمة تسرق شيئا من الغرفة وإن سوسة تعلم ذلك”.

وأوضحت أنها ”قررت أن تغلق الغرفة كليا لفترة، وبمجرد أن أغلقتها ولم تعد تدخلها، تفاجأت بسوسة لم تعد تنبح عليها، وأن رد فعل الخادمة تجاه قرار إغلاق الغرفة صدمها”.

وتابعت: ”جاءت لي يوما تقول هو حضرتك لا تثقي فيني لماذا أغلقت الغرفة، فرددت عليها حتى لا أتعبك يكفي عليكي الصالة وباقي الغرف، لتصيح بشكل غريب وغير مفهوم لكي أفتح الغرفة”.

وأردفت سليمان أنها” ”ذات يوم ذهبت مع أصدقائها في أحد الأماكن وعند عودتها أخبرها جيرانها أنهم رأوا الخادمة وهي تنقل بعض الملابس والأحذية وتضعهم في مكان بالخارج، وأنها على الفور اتصلت بالشرطة وتم القبض عليها ، محذرة في الوقت ذاته من التعامل مع الخادمات بدون حذر”.

 

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