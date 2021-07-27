فيديو.. تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من “La Casa De Papel”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت منصة “نتفيلكس” العالمية، موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل “La Casa De Papel”، الذي حقق نجاحًا جماهيرًا كبيرًا في كل دول العالم.

ونشرت “المنصة”، برومو المسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وأوضحت أن عرض العمل ابتداء من يوم 3 سبتمبر القادم.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، وحصل على المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروضة على شبكة نتفليكس، وتم عرض الموسم الرابع في شهر أبريل 2020 وحقق 65 مليون مشاهدة في أول 28 يوم من العرض.

وحقق الجزء الرابع من المسلسل صدى واسعا في مصر خاصة، حيث احتوت الحلقة الأولى منه على العديد من المشاهد الذي غازل فيها صناعة الشعوب العربية، فوقع أبطال العمل داخل الأحداث في ورطة وتعرض أحدهم إلى إصابة، وتواصلوا مع الطبيب “أحمد” وهو طبيب باكستاني ملتح الذي استعان بالطب العربي لمعالجته.

تدور قصة المسلسل الذي كتبه أليكس بينا، حول سرقة Royal Mint of Spain في مدريد وهو البنك الملكي، وذلك من خلال ثمانية أشخاص يقومون باحتجاز أكثر من ستين رهينة لطبع مبلغ 2400 بليون يورو ويدير العملية شخص واحد هو البروفيسور.

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فيديو.. تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من “La Casa De Papel”

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