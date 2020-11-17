فيديو.. تصريح ناري من نضال الأحمدية بشأن الحجاب.. و أمل حجازي تحرجها

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلًا واسعًا ، على خلفية تصريحات لها بشأن الحجاب ، من خلال مقطع فيديو لها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وقالت نضال ، خلال الفيديو: “أولًا هذا مو حجاب، هذا غطاء لإن في برد كتير، الله لا يقدر إن ألبس حجاب، وهذا راح يعمل قضية وراح تزعل مني أمل حجازي”.

وتابعت : “بدي أقول لنانسي انتى بتعرفي قد إيه أنا بحبك وقد إيه إحنا بنحبك والنقد لا يفسد للود أو الحب قضية بس بدك تعرفي أن انتى ست الستات وانتي بنت بيت وبتعرفي أنا قد إيه بعرفك وبحلف يمين عنك إنك ما بتحكي هيك حكي وانتى مو متغطرسة لتطلعي تقولي هالكلام على تويتر”.

وأضافت:” بدك تعيدي النظر وتجيبي حدا من اللى بيشتغلوا معك على السوشال ميديا ويكونوا بمستوى جيجي لامارا.. والسفهاء هذا ردى عليهم إن كنتوا بتحبوا نانسي أو دخلاء عالردود اللى عم تعملوها.. وهذا ردا على مداخلتي مع الأستاذ عمرو أديب”.

وفى سياق آخر طلبت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ، من الإعلامية نضال الأحمدية الكشف عن المعجزة التي حدثت معها بسبب سورة “يس” في القرآن الكريم ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت حجازي : “سؤال موجه إلى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة؟ مع العلم أني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع”؟.

لترد نضال الأحمدية على تحدي أمل حجازي بالتعليقات قائلة: “لا تنقصني الجرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وأنت منهم، أطل وأتحدث عن معجزتين حققتهم لي السورة الكريمة بشرط أن تطلي معي” ، لتوافق أمل حجازى على طلبها.