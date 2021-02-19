فيديو..أغنية هاني شاكر وكارول سماحة “بقالي كتير” تتصدر تريند يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ أعرب الفنان القدير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، عن سعادته بتصدر أحدث أغنيته “بقالي كتير” مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، المرتبة الثامنة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر شاكر مقطع فيديو من الكليب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، معلقاً عليه قائلاً:” كليب بقالي كتير تريند رقم 8، على يوتيوب مصر والوطن العربي، في أقل من 48 ساعة”.

“بقالي كتير” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من إخراج بتول عرفة.

و كان من المقرر أن يتم إخراج كليبين مختلفين لأغنية “بقالي كتير”، ولكن تم دمجهما بطريقة مبتكرة، كقصة تمثيلية واحدة بكليبين مختلفين، فاللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب غنائي، كما يعود للفنان هاني شاكر، للتمثيل مجدداً من خلال فيديو كليب ويشارك كموديل ايضًا للمرة الاولى في أغنية “شكراً”، لكارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.

وفي سياق متصل، أحيا الفنان الكبير هاني شاكر حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب خلال الأيام السابقة.

 

 

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