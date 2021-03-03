فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

المستقلة/- منى شعلان/ حقق الإعلان الترويجي لأغنية تامر عاشور الجديدة “بقول عادي”، نجاحاً كبيراً فور طرحه أمس على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على موقع يوتيوب.

حيث تصدرت الأغنية ضمن قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل في مصر، ومن المقرر طرحها مع نهاية الأسبوع الجاري، لتكون باكورة أغنياته لعام 2021.

“بقول عادى” من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، ومهندس صوت محمد إسماعيل، مكس وماستر محمد صقر، جيتار شريف فهمي، بيس جيتار أحمد رجب، بيركش إيهاب فاروق، صولو كوله محمد عاطف، وتقول بدايتها “بقول عادي.. أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع.. أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع”.

وفى سياق آخر كشف الفنان تامر عاشور، مؤخرا عن رأيه في أغاني المهرجانات، وسبب انتشار هذه الظاهرة وهذا النوع من الغناء من خلال تصريحات له، قائلًا: “السوق مفتوح ليه بنتكلم عن المهرجانات بس، ومؤدي المهرجانات الناس بتحبهم، وفي ناس كتير بيغنوا أغاني مبتذلة، اللي عايز يقدم حاجة يقدمها”.

وتابع: “هل الأغاني هتقعد فترة كبيرة ولا؟ وهل أنت مستمر ولا؟.. والسوق مفتوح، الأغنية اللي هتعملوها يوم مايمر 10 سنين وأرجع أسمعها تاني، يكون جوايا ذكريات معها”.

وعن رأيه في سبب انتشار هذه النوعية من الأغاني قال: “في حاجات بتعلم مع الناس من كتر ماهي عجيبة، العمل المختلف زي المهرجانات منتشر”.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور الفنية، أغنية بعنوان “معلش أصلي مدلعها”، قد طرحها نهاية العام الماضي وقاربت على تحقيق 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.