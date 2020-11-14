فيديو.. بعد نجاح “الهدف المرصود”.. عبدالله السعايدة يوجه رسالة للشعب الأردني

المستقلة/ منى شعلان/ وجه المطرب الفلسطيني عبدالله السعايدة ، المقيم في الأردن ، رسالة شكر للشعب الأردني ، بعد نجاح أغنيته “الهدف المرصود” إحدى أغاني “الشيلة” ، والتى حققت أكتر من 5 مليون مشاهدة ، بعد مرور شهر على طرحها بموقع يوتيوب.

وفى مقطع فيديو لعبدالله السعايدة ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قال خلاله:” أشكر الشعب الاردني على حبه وسماعه لإغنية الهدف المرصود ، التى انتشرت بشكل ملفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان انتهى النقاش يهديها للشعب الأردني “.

وتسببت الأغنية فى حبس عدد من المواطنين بالأردن عقب احتفالهم بنتائج انتخابات مجلس النواب الأردني والتى جرت يوم الثلاثاء الماضي ، بسبب إستخدامهم للرشاشات وإطلاق طلقات نارية فى الهواء على أنغام الهدف المرصود ،وسارعت قوات الأمن والشرطة الأردنية باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بعد مخالفتهم القانون ، وتم إعتقال عدد منهم.

وتقول الأغنية في مطلعها:

الهدف مرصود والرشاش جاهز

حضرو الاكفان ودها الجنايز

واسئلو الميدان عن أهل المعاجز

دقت الساعات للحب الضروس

أغنية الهدف مرصود ، هي عبارة عن”شيلة” باللهجة البدوية، و الهدف منها “تمجيد” المقاومة في قطاع غزة، ويعد ‏عبدالله السعايدة أحد أبناء بادية فلسطين ، بئر السبع من سكان قطاع غزة.