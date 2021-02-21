فيديو.. بعد غياب عام.. التونسية صابرين الجنحاني تطلق كليب “سبعة نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ عادت الفنانة التونسية صابرين الجنحاني، للغناء مرة بعد غياب دام لمدة عام، بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “سبعة نجوم”، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “سبعة نجوم”، تدشن خلالها صابرين انطلاقتها الفنية مع مشروعها المنفرد “زي zay”، بعد قرابة عام منذ صدور آخر أغاني وكليبات ألبومها الأول “من هنا”، تجربة موسيقية مختلفة تخوض خلالها الجنحاني مغامرة كتابة وتلحين وغناء كافة أغنياتها بنفسها، ومنه استوحت اسمه، الذي معناه بالدارجة التونسية “واحدة” أو “عرض صولو”.

زي” هو الاسم الذى اختارته صابرين ليعبر عن رؤيتها الغنائية الجديدة المستقلة عن مشروعها التونسي الآخر “يوما”، و فاجأت به فاجأت به محبيها فى تونس وخارجها، بعد إطلاقها أربعة أغنيات جمعتها صابرين الجنحاني فى مسمى “مينى ألبوم” أو “EP” بإطلاقها دفعة واحدة، تلخص تجربتها الموسيقية الجديدة “زي” التى بدأت به انطلاقة غنائية مغايرة فى مشوارها الفنى منذ مطلع العام الماضى، وضم الألبوم أغنيات “ميسرة” و”سرك في بير” و”داويتنى”، ورفرفت صابرين فى سماء الوسط الفنى منفردة بمشروع مستقل خلعت به عباءة مشروعها الثنائي السابق “يوما”.

وحققت صابرين نجاحًا جماهيريًا بجولاتها الغنائية العربية، وعرفت بألبومها الناجح “غبار النجوم”، ومن أشهر أغانيها “شو” و”حبيتك” و”100 حاجة فيك”.

وتمكنت صابرين الجنحاني من الحصول على جائزتين من جوائز مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس تزامنًا مع العرض الأول لأغنيات مشروعها “زي” العام قبل الماضي، جائزة “موسيقى 360″، من المعهد الفرنسي، والمعنية بإنتاج ألبوم غنائي لها مع مرافقتها بجولة حفلات فنية في العالم، بجانب حصولها على جائزة “دار تونس” بتقديم جولة حفلات ثلاثية في فرنسا، وذلك ضمن الجوائز المهنية للمهرجان، عقب منافستها في خضم المسابقة الرسمية، التي احتضنت 13 عرضًا موسيقيًا في نسخته السادسة.