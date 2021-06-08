فيديو.. “بعد حبني” لـ حاتم العراقي تتخطى المليون مشاهدة

المستقلة/- منى شعلان/ حققت الأغنية الجديدة “بعد حبني” للفنان حاتم العراقي، مشاهدة عالية خلال أيام قليلة لتتخطى حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعاون حاتم العراقي مع الشاعر العراقي حازم جابر، وقام بتلحين الأغنية الملحن العراقي علي جاسم، وأسند مهمة التوزيع والمكس مع الموزع العراقي حسام الدين، وإخراج رندلى قديح، التي إختارت التصوير في منطقة البقاع في لبنان، وسط جو مليء بالفرح والحب حسب ما حملته كلمات الأغنية وتوزيعها الموسيقي ذو الإيقاع الموسيقي العراقي.

وأعرب العراقي عن سعادته بالتعاون مع المخرجة رندلى قديح في هذا العمل الأول الذي يرى النور، موضحاً أنه صوّر معها أثناء تواجده في لبنان عملين آخرين، إحداهما أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة عن مجموعة أغاني تم تصويرهم بنظام الحفلة على المسرح.

وقال: ” أغنية “بعد حبني” تحمل الفرح والمحبة في كل أطرافها إبتداء من الكلمات واللحن والإيقاعات وطريقة التصوير أيضاً البعيدة عن الدراما”، وأكد أنه متفائل جداً بالعمل وهو الوقت المناسب لطرحه أمام الجمهور.

ولاقت أغنية “بعد حبني” تفاعلا كبيرًا من الجمهور عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وتعليقات إعجاب كبيرة بالأغنية والأداء بإطلالة حاتم في الكليب المصور وسط أجواء من الفرح والحركة.