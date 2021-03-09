فيديو.. بعد تصدرها التريند..تامر عاشور يطرح كليب “بقول عادي” عبر يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرح المطرب المصرى تامر عاشور أحدث أغنياته بعنوان “بقول عادي” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق الكليب أكثر من 33 ألف مشاهدة فى نصف ساعة من طرحه.

“بقول عادي” من كلمات أحمد إبراهيم و ألحان سامح جلال و توزيع و فواصل موسيقية فهد ، مهندس صوت محمد إسماعيل ، مكس و ماستر محمد صقر ، جيتار شريف فهمي ، بيس جيتار أحمد رجب ، بركشن إيهاب فاروق ، صولو كوله محمد عاطف.

وفي وقت سابق أطلق المطرب تامر عاشور، برومو قصير لأغنيته الجديدة ” بقول عادى”، وتحول إلي ترند رقم 1 على موقع اليوتيوب فور طرحه”.

وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيروس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

وفى سياق متصل يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 2 من شهر إبريل المقبل، وسط حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أغنياته المحببة لجمهوره.

يذكر أن أخر أعمال عاشور أغنية بعنوان “معلش اصلي مدلعها” التي تم طرحها على موقع “اليوتيوب” و المتاجر الإلكترونية ، و هي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير .