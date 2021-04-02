فيديو.. بعد براءتها من غسيل الأموال.. دانة الطويرش تهاجم بيبي عبد المحسن

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، مواطنتها الفاشينيستا بيبي عبد المحسن،بعد صدور قرار قضائي برفع الحظر عن أموال الطويرش بعد اتهامها بغسيل الأموال.

ونشرت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ فيديو قديم لبيبي عبد المحسن هاجمت فيه المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، وقالت إنهم يدعمون الإرهاب ويحصلون على أموالهم من الدعارة، وإنهم مجموعة من المجرمين والخونة.

وعلقت الطويرش على الفيديو قائلة: ”أهـا زين صاجه والله، بعد الحين ما أدري إذا تقدرين تشككين بنزاهة القضاء الكويتي أنا ما أدري والله، حابين نسمع تبرير، ألفت كلام من خيالها يمكـن“.

من ناحية أخرى عبرت دانة الطويرش، عن سعادتها بقرار النائب العام برفع التحفظ عن أموالها، في قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت.

وشكرت دانة الطويرش متابعيها ومحبيها على متابعتهم لها طوال الفترة الماضية وسؤالهم عنها قائلة: “شكراً لكم على حبكم وعلى كل شي سوته لي ياه، الحمد لله في السراء والضراء، والله الكلمة هاي كانت تزيل همي الفترة اللي فاتت، كنت كل ا أحس بضيق كنت أقولها”.

وأضافت الطويرش: “مش قادرة أعبر عن الفرحة اللي أنا حساها الوقت، الحمد لله دائماً وأبداً، الواحد ما عارف يشكر الله كيف، يارب اعطى الفرحة هاي لكل زمايلنا يارب”.

يذكر أن أصدر النائب العام الكويتي قراره برفع التحفظ عن أموال وحسابات 3 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المتورطين في قضية غسيل أموال الشهيرة، والمعروفة إعلامياً باسم “قضية غسيل أموال المشاهير”، وهم الإعلامية نهى نبيل وزوجها إبراهيم جمعان، ودانة الطويرش، وعهود العنزي.

 

 

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