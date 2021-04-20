فيديو.. بعد الإعلان عن وصيته.. إعلامي لبناني يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

المستقلة/- منى شعلان/ أثار مقطع فيديو للإعلامي اللبناني هشام حداد ضمن برنامج “هنا بيروت” عبر قناة الجديد ، تحت عنوان “وصيتي الأخيرة”، موجة كبيرة من تفاعل الجمهور الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية.

وقال الإعلامي هشام حداد إنه من المؤثر جدا أن يكون الإنسان في موقع يطلب منه كتابة وصيته الأخيرة، وخاصة أن أولاده ما زالوا بعمر صغير.

وأضاف: “إن شاء الله بعد عمر طويل ما بعطيهن إلا وصيّة وحدة يشوفوا حالن بوالدهم ويتأكّدوا إنو والدهم ولا مرة إلا قال رأيه الحر، ولا نهار فكّر يقدّم أي تنازل مقابل أي بدل مادي أو مقابل أي إغراء”.

وبدا التأثر والتوتر واضح على ملامح الإعلامي هشام، بالإضافة إلى أن أفكاره بدت مشتتة وغير منسقة، وبدا ذلك من خلال شطبه بعض العبارات التي كان قد كتبها.

وأنهى هشام وصيته بالقول: “شوفوا حالكم بوالدكم وتمثلوا به لا تقولوا سوى رأيكم بحرية، وهذا ما يجعلكم تعيشون وتموتون أحرارًا”.

يشار أن الإعلامى اللبناني هشام حداد كان يخطط في وقت سابق لترحيل عائلته للإقامة خارج لبنان على أن يبقى هو فيه ، ولكن نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة أصبح مقتنع أكثر بالانضمام إلى عائلته والرحيل خارج لبنان.

 

 

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