فيديو.. “برضو بتوحشني” ديو يجمع بين وائل كفوري وأنغام

المستقلة/- منى شعلان/ أطلّ النجمان أنغام ووائل كفوري بهديّة لا تشبه أيًا من هدايا العيد: ديو يجمعهما على إيقاع نغمات ساحرة ترافقها كلمات تنقل المستمعين إلى زمن الأغنية الرومانسية الأصيلة التي اشتاق إليها الجميع.

في خطوةٍ فنية نادرة، ضمّت الفنانة المصرية أنغام صوتها إلى صوت الفنان اللبناني وائل كفوري ليقدّما ديو حمل اسم “برضو بتوحشني” صدر حصريًا على أنغامي.

الأغنية التي جمعت صوتَين من أجمل أصوات العالم العربي وأكثرها إحساسًا، هي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وقد شكّلت مفاجأة في الوسط الفني بمجرّد أنها جمعت اسمَين كبيرَين في عالم الأغنية العربية، وهي خطوة نادرة واستثنائيّة.

ومن كلمات الديو:”جربت فراقك مش نافع، وماحدش نساني، انا قلبي في بعدك بقي عايش، بيقاسي ويعاني، انتي اللي بجد وحشتيني، وغيابك عني دا علي عيني، ب رجوعك روحي حاترجع تاني، وأنا برضه بتوحشني، لسه بتوحشني، وتملي معايا وأنت معايا والا بعيد. ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها، ننسي اللي جرحنا ونبدء من اول وجديد، مين فينا بيقدر علي الذكري وبيهرب من الماضي، ضيعنا كتير من ايامنا، واهي ضاعت ع الفاضي، رجعني لحضنك رجعني، و دي اخر مرة تودعني، اوعدني محدش ينسي التاني، وكلام الحب اللي واحشني، من صوتك ياحياتي، حانعيد العمر ده م الأول، والحُب اللي بينا مطول، ولا عمري انا وانتي حانبعد تاني”.

“برضو بتوحشني”، وفور صدورها على تطبيق البث الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت تحصد الاستماعات، ولم تكد تمرّ ساعات حتى ارتفعت الأرقام بشكل كبير، في إشارةٍ واضحة إلى تعطّش المستمعين إلى هكذا أعمال تجمع كبار نجوم العالم العربي.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 27 يوليو في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف جدة.