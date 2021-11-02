فيديو

فيديو : بايدن يستسلم للنوم خلال انعقاد قمة عالمية!

المستقلة /- أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو ويستسلم للنوم خلال قمة المناخ العالمية “كوب 26” التي تقام في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

حسبما يظهر في المقاطع المنتشرة، فإن بايدن لم يقوَ على الانتباه بكل قواه ووعيه، إلى كلمة يلقيها أحد المشاركين في القمة، ليغفو في أكثر من مرة ويستسلم للنعاس، قبل أن يبادر شخص برفقته إلى إيقاظه.

حسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن صحيفة “واشنطن بوست” أول من نشر مقطع الفيديو هذا، وقد فشل بايدن في إبقاء عينيه مفتوحتين خلال خطاب الناشط بمجال حقوق الإنسان، إيدي ندوبو، حول تأثير المناخ على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى أسكتلندا في ذلك الصباح، وهبط بطائرة الرئاسة في إدنبره قبل أن يشق طريقه إلى غلاسكو على بُعد 45 ميلاً.

يُذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها ساكن البيت الأبيض في مثل هذه الزلات، بل إنه كررها مراراً عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

حتى إن دونالد ترامب، سلف بايدن، وصفه بـ”جو النائم”، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، في إشارة إلى أخطاء خصمه المعتادة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فتاة عربية كفيفة.. مستشارة خاصة للولايات المتحدة

اخر الاخبار

بالصور .. ابنة أمير سعودي تخطف أنظار السعوديين

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء لمدة 5 سنوات وارتفاع الحرارة.. أمور بانتظار سكان العالم

اخر الاخبار

فيديو مرعب.. “الجوكر” الذي أرعب طوكيو

اخبار العراق

السعداوي : الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم

اخبار العراق

محلل يحذر من استمرار الانقسامات السياسية وسعي بعض الاطراف لتكوين تحالفات

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخبار العراق

الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

اخر الاخبار

فيديو : بايدن يستسلم للنوم خلال انعقاد قمة عالمية!

اخر الاخبار

ملامح حرب كبرى.. ماذا يجري في الشمال السوري؟

اخر الاخبار

اعتقال “أحمد سعد” وايقافه عن الغناء يتصدر التريند

اخر الاخبار

قيس سعيد: هناك فساد مستشري في القضاء ويجب إصلاحه

اخر الاخبار

لبنان ينفي وقف الرحلات مع دول الخليج

اخر الاخبار

موظفة سابقة تدعو مؤسس الفيس بوك الى التنحي عن الشركة

اخر الاخبار

بايدن يعتذر عن قرار اتخذه ترامب

اخبار العراق

الصيهود : الاطار التنسيقي قوى ومتماسك ولا توجد خلافات انما اختلاف بوجهات النظر

اخر الاخبار

بينها العراق والبحرين.. أكثر 10 دول تعاني من التلوث