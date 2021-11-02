فيديو : بايدن يستسلم للنوم خلال انعقاد قمة عالمية!

المستقلة /- أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو ويستسلم للنوم خلال قمة المناخ العالمية “كوب 26” التي تقام في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

حسبما يظهر في المقاطع المنتشرة، فإن بايدن لم يقوَ على الانتباه بكل قواه ووعيه، إلى كلمة يلقيها أحد المشاركين في القمة، ليغفو في أكثر من مرة ويستسلم للنعاس، قبل أن يبادر شخص برفقته إلى إيقاظه.

حسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن صحيفة “واشنطن بوست” أول من نشر مقطع الفيديو هذا، وقد فشل بايدن في إبقاء عينيه مفتوحتين خلال خطاب الناشط بمجال حقوق الإنسان، إيدي ندوبو، حول تأثير المناخ على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى أسكتلندا في ذلك الصباح، وهبط بطائرة الرئاسة في إدنبره قبل أن يشق طريقه إلى غلاسكو على بُعد 45 ميلاً.

يُذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها ساكن البيت الأبيض في مثل هذه الزلات، بل إنه كررها مراراً عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

حتى إن دونالد ترامب، سلف بايدن، وصفه بـ”جو النائم”، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، في إشارة إلى أخطاء خصمه المعتادة.