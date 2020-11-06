فيديو.. “بالشوكة والشاكوش” أحمد حلمي يأكل الكيك

المستقلة/ منى شعلان/ شارك النجم المصري أحمد حلمي ، جمهوره ، بمقطع فيديو جديد له ، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، يرصد من خلاله معاناته مع الكيك بسبب ابنته لي لي ، لافتا أن أمنية حياته أن ينتهى فيروس كورونا.

وبطريقته الكوميدية ظهر حلمى خلال الفيديو ، وهو يحاول تقطيع الكيك ، مستخدما شوكة وشاكوش ، موضحاً أنه ناشف للغاية وغير صالح للأكل ، قائلاً: “كرهت الكيك، كل ده عشان أكل حتة كيك.. بخلع ضرسي ، وحشة أوى” ، كما علق على الفيديو قائلا :” أمنيه حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها”.

وأوضح الفنان أحمد حلمي ، خلال لقاء تليفزيونى له مؤخرا، معاناته مع ابنته لي لي وطريقة تعليمها الكيك مستغلة فترة المكوث بالمنزل بسبب فيروس كورونا ، منوهاً أنها لا تجيد عمل الكيك مطلقا.

امنيه حياتي ان الكورونا تنتهي عشان موضوع الكيك ده ينتهي معاها pic.twitter.com/24FWi6dtRy — Ahmed Helmy (@ahelmy) November 6, 2020

وكان أحمد حلمى هنأ زوجته منى زكى ، مؤخراً، على عرض فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” فى دور العرض السينمائي ، عبر حسابه على تويتر: “النهاردة أول يوم لعرض فيلم الصندوق الأسود.. مبروك يا منى يا زكى ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفى.. بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا”.