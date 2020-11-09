فيديو.. “انتهى المشوار” للمطرب العراقي وليد الشامي تقترب من 400 ألف مشاهدة فى 24 ساعة

المستقلة/ منى شعلان/ طرح المطرب العراقي وليد الشامي ، أحدث أغنية له بعنوان “انتهى المشوار” على طريقة الفيديو كليب ، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم الدار البيضاء ، للإنتاج والتوزيع الفني.

وحققت أغنية “انتهي المشوار” ، أكثر من 350 ألف مشاهدة ، حتى الآن ، بعد مرور 24 ساعة على طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد الواصف، ألحان محمود التركي، توزيع زيد عادل وإشراف عام مصطفى العبدالله ويقول مطلعها: من ينتهي الحب والعشق .. من قلبي يوقف مايدق.. ما أعتقد حبنا انكسر .. وإنتهى المشوار.

وقد طرح المطرب العراقي وليد الشامي ، مؤخراً أغنية ‘لك حكاية” ، وهى كلمات الجادل ، وألحان أحمد الهرمي ، وتوزيع موسيقى زيد نديم ، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 700 ألف مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها.