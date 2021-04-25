فيديو.. انتحر أم اختل توازنه ؟.. لغز وفاة الفنان الأردني متعب الصقار

المستقلة/- منى شعلان/ انتشرت شائعات خلال الساعات القليلة الماضية بشأن السبب الحقيقي لوفاة الفنان الأردني متعب الصقار، الذي وافته المنية صباح أمس السبت، إثر سقوطه من نافذة إحدى المستشفيات.

وقد وجدت جثة الفنان الراحل على الأرض، وتم إسعافه إلى قسم الشرايين في المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية أن سبب وفاة متعب الصقار هو إلقاء نفسه من النافذة وذلك لسوء حالته النفسية، وأنه لم يسقط من نافذة المستشفى نتيجة إختلال توازنه كما أعلنت عائلته.

من جانبه نفى إبراهيم الصقار شقيق الفنان الراحل الأنباء التي تم تداولها عن انتحار شقيقه قائلاً: ” أن سبب الوفاة هو سقوط الراحل من نافذة الطابق الثاني في المستشفى، حيثُ كان السرير، الذي يرقد عليه مرتفعا قليلًا وقريبا من النافذة“.

وأرجح شقيق الراحل أن يكون الفنان متعب سقط من نافذة الغرفة في لحظة تعب أراد فيها استنشاق الهواء لكن فقدان التوازن من إثر الأمراض والعلاجات الكثيرة أدى إلى سقوطه“.

كما أوضح أن الفنان الراحل، كانت ”نفسيته عالية وكان محبا للحياة“، إلا أنه ”كان يعاني من ضغط دم مرتفع، وغسيل كلى دائم، وارتفاع السكر بالدم“.

وعانى الفنان الأردني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكرى، وأصيب الفنان الراحل أيضًا بالفشل الكلوي منذ أكثر من عام تقريًبا، وكان يخضع لعمليات غسيل الكلى، كما التقى به في المستشفى عدد من المواقع والتلفزيونات خلال الشهرين الماضيين للاطمئنان على صحته، هذا غير تصريحاته الصحفية السابقة التي أكد فيها، أنه عانى كثيرًا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي، لكن الأغنية الأشهر له كانت “كندرة الملايين” التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رمي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008، كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل “نوف” الذي عرض عام 2018، و”الفطين” عام 2008، والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء.