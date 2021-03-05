فيديو..المسبار الصيني “تيانوين – 1” يرسل صورا عالية الدقة للمريخ

المستقلة/- نشرت وكالة الفضاء الصينية ثلاث صور “عالية الدقة” للمريخ من مسبارها “تيانوين-1”. ويتمثل الأمر في صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة وبالنسبة للصورتين البانكروماتيتين فقد تمّ التقاطهما عن طريق كاميرا “تيانوين-1” عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كلم فوق سطح المريخ بدقة حوالى 0.7 متر.

ويمكن ملاحظة تضاريس المريخ بشكل واضح في الصور الثلاث كالكثبان الرملية والتلال الجبلية وحتى الحفر الصغيرة.

 وقد التقطت الصور بعض الميزات الجغرافية الجديرة بالملاحظة للكوكب الأحمر حسب ليو تونغجي، نائب مدير مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لوكالة الفضاء الصينية والمتحدث باسم أول مهمة صينية لاستكشاف المريخ، والذي قال: “في الصور تظهر بوضوح تضاريس المريخ. التقطت إحدى الصور فوهة بركانية يبلغ قطرها حوالي 620 مترًا. وتم رؤية الخطوط الموجودة أسفل الحفرة بوضوح”.

وقالت الوكالة إن الصورة الملونة لمنطقة القطب الشمالي للمريخ التقطتها كاميرا متوسطة الدقة. و”تُظهر الصورة مساحة كبيرة من المريخ على مسافة حوالي 5 آلاف كيلومتر. الهيكل الحلزوني هو الغطاء القطبي الشمالي للمريخ، وهو هيكل حلزوني تم إنشاؤه عن طريق سنوات من الترسب. غالبًا ما تنشأ العواصف الترابية الضخمة على المريخ في القطب الشمالي”.

والمركبة الفضائية “تيانوين-1” موجودة حاليًا في مدار وقوف للمريخ على بعد حوالي 223 مليون كيلومتر من الأرض. وقد تم تشغيل معدات الاستكشاف العلمي للمركبة الفضائية، وستجري مسحًا تفصيليًا للتضاريس والطقس والرمل والغبار في منطقة الهبوط المحتملة على سطح المريخ استعدادًا للهبوط نهاية الربيع أو بداية الصيف.

المصدر: يورونيوز

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