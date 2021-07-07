فيديو.. الكويتية حنين حسين تطرح “مكسورة”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة الكويتية الشابة حنين حسين أولى أغانيها المنفردة باللهجة المصرية والتي جاء عنوانها “مكسورة”.

حنين حسين عرفها الجمهور العربي بعد تألقها في أغنية “برافو عليك” والتي امتد نجاحها على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، بعد أن جمعتها مع الفنانين بدر الشعيبي و عبدالعزيز الويس.

الأغنية من كلمات وألحان الشاعر علي بوغيث، توزيع “مادي”، ومن إنتاج شاهين بدر البابطين، في حين قام بإخراج الفيديو كليب جاسم الحربان.

وصرحت حنين أن أغنية “مكسورة” ذات قصة مؤثرة، فهي تتكلم عن كسرة الدنيا والوحدة وفيها كمية من الآلام والمعاناة.

وأضافت: “من خلال الأغنية أتحدث عن مشاعر الكثير من النساء، كما يمكنني القول إنها تلامس مشاعري كثيراً وقريبة مني، حيث إنني فعلياً تعبت على صناعتها من الألف إلى الياء، لذلك أعتبرها من أهم الأعمال التي سأقدمها في مشواري الفني، الذي لا يزال في البداية”.