فيديو.. الفنانة نيللي تتصدر تريند جوجل بعد حلقتها في مساء DMC

فيديو.. الفنانة نيللي تتصدر تريند جوجل بعد حلقتها في مساء DMC

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية نيللي قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل بعد حلولها ضيفة على برنامج مساء DMC، مع الإعلامي رامي رضوان، وتحدثت نيللى خلال اللقاء عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الفنية والشخصية، وخاصة ذكرياتها مع تقديم فوازير رمضان التي أمتعت الجمهور المصري والعربي بها على مدار سنوات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات “نيللي” في مساء DMC:

– الفن في عروقي، أنا بمثل من وأنا عندي 3 سنين، الفن جوايا بس كفاية قدمت حاجات وخلاويص.

– صلاح جاهين هو اللي عرض أنه يقدم الفوازير معايا، وكانت من أنجح الحاجات اللي قدمتها.

– قبل التكنولوجيا، كنا علشان نعمل خدعة في الفوازير أقف قصاد الكاميرا 8 ساعات علشان تعديل الصورة لمشهد 15 ثانية.

– الفوازير أحلى أيام عمري، رغم التعب في الشغل ومكنتش بنام بس على قلبي أحلى من العسل.

– دنيا سمير غانم الوحيدة اللي أشوفها تقدر تعمل الفوازير.

– وقت رمضان كنت دايما مشغولة في التصوير لحد آخر يوم، مع أننا بنبدأ التحضير قبلها بـ6 أشهر.

– رمضان بالنسبة ليا تليفزيون بفضل أتفرج على المسلسلات، لأني طول السنة مش بتفرج غير على البرامج الحوارية.

– أنا دقيقة جدا في كل حاجة بعملها.

– أنا إنسانة عاطفية وحظي وحش في الحب.

– أكتر فيلم بحبه “العذاب امرأة” لأن الدور مكنش لايق عليا وأنا اللي أخترته ودخلته بتحدي.

– طوال تصوير فيلم “العذاب امرأة” أنا ومحمود ياسين مكناش بنكلم بعض كان واخد موقف أني بعمل الدور ده، بس في الآخر اتصالحنا.

– اشترطت لموافقتي على فيلم “العذاب امرأة” أن يضاف مشهد أكون سبب إعادة الذاكرة للبطل.

– ندمت على أفلام كتير قدمتها لكن لا أتذكرها الآن، بسبب أنني لم أقدم الدور بشكل جيد أو أن العمل بأكمله لم يكن جيدا.

– أنا من النوع اللي على طول متفائلة وعندي رضا لأقصى درجة والرضا ده اللي يجيب السعادة.

‏- اكتر سؤال بتسألوا ليه مش برجع للتمثيل، وفي مثل بيقول “يا بخت من زار وخفف” وأنا عاوزة أبقى خفيفة على الجمهور.

– ‏ضيعت نص عمري في الخيال، أنا خيالية أوي وبشوف أي حاجة بتمناها في الخيال.

يذكر أن نيللي نجمة الاستعراضات، قدمت الفوازير لسنوات عديدة متتالية، وارتبطت في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءا أصيلا من طقوس رمضان، فقد قدمتها بشكل متصل من عام 1975 وحتى 1981، بالإضافة إلى فوازير أخرى أعوام 1990 و 1991 و1995 و1996. ومن أبرز الفوازير التي قدمتها “عالم ورق”، و”عروستي”، و”الخاطبة”، و”عجايب صندوق الدنيا”، و”أم العريف”، وفي عام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير “زي النهاردة”.