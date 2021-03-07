فيديو.. الفاشنيستا الكويتية فينيسيا تعلن عن إفلاسها

المستقلة/ – منى شعلان/ أعلنت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم ”أم ريان“، عن إفلاسها تماما حيث تعرضت للغدر والخيانة من الكثيرين ما كان سببًا في خسارة أموالها، موضحة أنه لم يقف بجوارها أحد وتراكمت عليها الديون وحتى الذين كانوا يقترضون منها دائمًا أموالا تهربوا منها ولم يساعدوها أو حتى يردوا أموالها لكي تخرج من أزمتها.

وأوضحت فينيسيا فى مقابلة تليفزيونية لها أنها فقدت كل أموالها التي ربحتها من مواقع التواصل منذ بداية عملها العام 2014 والتي تبلغ 230 ألف دينار (نحو 760 ألف دولار).

وأشارت إلى أنها ”خسرت محل الحلي الذي كانت تملكه ولم يكن معها حتى أموالا لكي تدفع فاتورة الإنترنت وتفي بعقودها مع المعلنين وتعلن عن منتجاتهم على صفحاتها”.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة على أنه ”لا يوجد أي صداقات حقيقية بين مشاهير السوشيال ميديا وكل ما يظهر أمام الناس مصطنع وغير حقيقي، وعندما يكون أحد في ورطة لا يقف معه أي مشهور من زملائه”.“

وتابعت : “أن المشاهير اتحدوا فقط عندما وجدوا هناك خطرا يهددهم وقت قضية توظيف الأموال التي ضمت العديد من الأسماء المشهورة في الكويت“، لافتة إلى أنها ”عندما كانت تظهر في فيديو مع مشهور يرفض الإشارة إليها بالفيديو حتى لا تأخذ من متابعيه”.

وكشفت فينيسيا أنها ”دخلت السوشيال ميديا لأنها كانت عاطلة عن العمل وتعاني العديد من الأزمات وبدأت شهرتها عندما ركبت وراء سيارة قمامة وصورت فيديو قالت فيه حافظوا على نظافة الكويت”.

وأشارت إلى أنها عاشت حياة صعبة ولم تحصل على شهادة، إذ كان والدها عامل نظافة ولم تخجل أبدًا من ذكر عمله وتفتخر به.

كما لافتت أنها تعرضت للتعنيف في حياتها مرتين أولهما من زوجها الذي ضربها دون أي سبب يذكر، والمرة الثانية من أخيها بسبب اختلافها معه ببعض الأمور.

وفى وقت سابق ، أعربت فينسيا عن غضبها الشديد من التنمر المستمر على شكلها ، مؤكدة أنها تعانى من تليفات وأورام كبيرة فى صدرها أدت إلى تغير شكلها، مؤكدة أنها فكرت فى الانتحار أكثر من مرة.

وقالت فينسيا فى فيديو عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: أنتم كل ألفاظكم تكسر القلب.. الحاجة الحلوة اللى حصلتلى فى أزمة الكورونا إن اختفت كلمة العبدة والسودة ومصدية.. شو.. لو لبست قصير تقولوا ركبها سودة.. لو حطيت مناكير شو الأيدي السوداء.. تشتموني بأبويا وأنا يابوي ميت.. أنتم جمهور السوشيال ميديا”.

وتابعت: “ليه تشمتون وتجرحوني.. لو واحدة كانت سألت صدرك إيش فيه؟ كنت قولتلها عندى تليفات وأورام.. لما قررت أعمل العملية جت أزمة الكورونا.. أنا الحين عايشة على حبوب ومسكنات وهذا المنظر اللى عم تتريقوا عليه مضايقنى أنا شخصيا بس شو أعمل”.

وأضافت: “أنا فكرت في الانتحار ولو مش خايفة من الله لأنه حرام كنت انتحرت وخلصت من كلامك الجارح وإهانتكم الماسخة.. ما فى صاروخ يجي يوديني على كوكب تانى أعيش فيه مع السود و اسيبلكم هذا الكوكب للبيض كفاية شنو كفوا هاد حرام الله يلعن السوشيال ميديا وأنا مو راح اسامحكم على هذا التجريح”.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “تنازلات وجواز عرفي” مطربة مصرية تروي معاناتها مع الوسط الفني

اخر الاخبار

مصر..ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.2 مليار دولار

اخر الاخبار

بورصة مصر تربح 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

اخر الاخبار

فيديو.. الفاشنيستا الكويتية فينيسيا تعلن عن إفلاسها

اخر الاخبار

ليست البيتكوين فقط..أشهر 5 عملات رقمية في العالم

اخبار العراق

مليار سهم إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

اخبار العراق

العراق يسجل 3359 اصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة خلال يوم

اخبار العراق

العراق يسجل 3359 اصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة خلال يوم

اخبار العراق

رئاسة كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

اخبار العراق

البابا يصف انخفاض أعداد المسيحيين في العراق بأنه “ضرر جسيم” للمجتمع قاطبة

اخبار العراق

وزير الصحة : الموقف الوبائي خطر والاصابات في تزايد خلال الايام المقبلة

اخبار العراق

نائب يتهم وزير المالية ..لا يعي حجم الضرر للمواطن من قرار رفع سعر الدولار

اخر الاخبار

فنانون ينعون “عبود العمري” بكلمات مؤثرة

اخر الاخبار

فيديو يوثق آخر ما كتب عبود العمري عن حياته الشخصية قبل وفاته

اخر الاخبار

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير

رياضية

باريس سان جيرمان يضع عينه على نجم مانشستر يونايتد

اخبار مصر

خارجية الأردن تكشف تفاصيل وفاة الناشط عبود العمري