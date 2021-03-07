فيديو.. الفاشنيستا الكويتية فينيسيا تعلن عن إفلاسها

المستقلة/ – منى شعلان/ أعلنت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم ”أم ريان“، عن إفلاسها تماما حيث تعرضت للغدر والخيانة من الكثيرين ما كان سببًا في خسارة أموالها، موضحة أنه لم يقف بجوارها أحد وتراكمت عليها الديون وحتى الذين كانوا يقترضون منها دائمًا أموالا تهربوا منها ولم يساعدوها أو حتى يردوا أموالها لكي تخرج من أزمتها.

وأوضحت فينيسيا فى مقابلة تليفزيونية لها أنها فقدت كل أموالها التي ربحتها من مواقع التواصل منذ بداية عملها العام 2014 والتي تبلغ 230 ألف دينار (نحو 760 ألف دولار).

وأشارت إلى أنها ”خسرت محل الحلي الذي كانت تملكه ولم يكن معها حتى أموالا لكي تدفع فاتورة الإنترنت وتفي بعقودها مع المعلنين وتعلن عن منتجاتهم على صفحاتها”.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة على أنه ”لا يوجد أي صداقات حقيقية بين مشاهير السوشيال ميديا وكل ما يظهر أمام الناس مصطنع وغير حقيقي، وعندما يكون أحد في ورطة لا يقف معه أي مشهور من زملائه”.“

وتابعت : “أن المشاهير اتحدوا فقط عندما وجدوا هناك خطرا يهددهم وقت قضية توظيف الأموال التي ضمت العديد من الأسماء المشهورة في الكويت“، لافتة إلى أنها ”عندما كانت تظهر في فيديو مع مشهور يرفض الإشارة إليها بالفيديو حتى لا تأخذ من متابعيه”.

وكشفت فينيسيا أنها ”دخلت السوشيال ميديا لأنها كانت عاطلة عن العمل وتعاني العديد من الأزمات وبدأت شهرتها عندما ركبت وراء سيارة قمامة وصورت فيديو قالت فيه حافظوا على نظافة الكويت”.

وأشارت إلى أنها عاشت حياة صعبة ولم تحصل على شهادة، إذ كان والدها عامل نظافة ولم تخجل أبدًا من ذكر عمله وتفتخر به.

كما لافتت أنها تعرضت للتعنيف في حياتها مرتين أولهما من زوجها الذي ضربها دون أي سبب يذكر، والمرة الثانية من أخيها بسبب اختلافها معه ببعض الأمور.

وفى وقت سابق ، أعربت فينسيا عن غضبها الشديد من التنمر المستمر على شكلها ، مؤكدة أنها تعانى من تليفات وأورام كبيرة فى صدرها أدت إلى تغير شكلها، مؤكدة أنها فكرت فى الانتحار أكثر من مرة.

وقالت فينسيا فى فيديو عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: أنتم كل ألفاظكم تكسر القلب.. الحاجة الحلوة اللى حصلتلى فى أزمة الكورونا إن اختفت كلمة العبدة والسودة ومصدية.. شو.. لو لبست قصير تقولوا ركبها سودة.. لو حطيت مناكير شو الأيدي السوداء.. تشتموني بأبويا وأنا يابوي ميت.. أنتم جمهور السوشيال ميديا”.

وتابعت: “ليه تشمتون وتجرحوني.. لو واحدة كانت سألت صدرك إيش فيه؟ كنت قولتلها عندى تليفات وأورام.. لما قررت أعمل العملية جت أزمة الكورونا.. أنا الحين عايشة على حبوب ومسكنات وهذا المنظر اللى عم تتريقوا عليه مضايقنى أنا شخصيا بس شو أعمل”.

وأضافت: “أنا فكرت في الانتحار ولو مش خايفة من الله لأنه حرام كنت انتحرت وخلصت من كلامك الجارح وإهانتكم الماسخة.. ما فى صاروخ يجي يوديني على كوكب تانى أعيش فيه مع السود و اسيبلكم هذا الكوكب للبيض كفاية شنو كفوا هاد حرام الله يلعن السوشيال ميديا وأنا مو راح اسامحكم على هذا التجريح”.