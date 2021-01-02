فيديو.. السوري جهاد سعد يدلي بتصريحات صادمة حول الزواج

المستقلة/ منى شعلان/ أدلى الممثل السوري جهاد سعد ، بتصريحات صادمة أثارت غضب الجمهور، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “شو القصة” مع الإعلامية “رابعة الزيات”.

حيث أكد جهاد سعد ، أنه عاش حياة المساكنة مع شخصية شهيرة لمدة 12 عاما ،رافضاً الإفصاح عن إسمها ، وكان من المقرر أن يتزوجا إلا أن ظروف الحرب القاسية منعت الزواج الشرعي.

وأشار سعد، أن الزواج ليس فقط كتابة على ورق بل هو صلة بين طرفين وبين الله، وأن عقد الزواج الديني هو ضابط اجتماعي فقط وأنه ليس ضده ، منوهاً أن المجتمع الشرقي لا يتقبل فكرة المساكنة، خاصة وأنها علاقة غير شرعية.

وأضاف أنه في الوقت الراهن لا يوجد في حياته أحد ولكنه من المحتمل أن يكون في المستقبل، فهو يقدّر الحب الذي وصفه بالقوة.

وبالحديث عن أبنائه ذكر بأنه لم يرهم منذ فترة طويلة وذلك بسبب سفرهم بغرض الدراسة، كما قال إن علاقة قوية تربطه بهم وأنهم أصدقاؤه ويتعلم منهم الكثير ويعطيهم الحرية في جميع خياراتهم، فلا يوجد لديه مشكله إذا اختاروا الزواج المدني أو حتى المساكنة.

مضيفاً بأن ابنته ستتزوج في باريس بعد مدة أسبوعين فكانت طريقة التواصل عبر رسالة اخبرته فيها عن ميعاد فرحها ، لكنه لن يستطيع أن يتواجد في زفافها وذلك بسبب عدم حصوله على الفيزا.

وعن الديانة الذى ينتمي لها جهاد سعد، قال أنه يتبع دين الإنسانية ، ومؤمن بوجود المولى عز وجل في قلبه، ويمارس الطقوس الدينية من داخله.

جهاد سعد هو ممثل و مؤلف و مخرج مسرحي سوري،قام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات كما مثل في العديد من المسلسلات و اشتهر أيضاً بتقديم البرنامج الشهير «خبرني يا طير»، حاصل على بكالوريوس في الإخراج المسرحي والتلفزيوني من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة مصر ثم انتقل إلى دمشق وهو شقيق الممثل زياد سعد.