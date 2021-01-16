فيديو.. الجمهور يشيد بالنسخة الجديدة من “عراقنا” لكاظم الساهر

المستقلة/ منى شعلان/ أعاد المطرب العراقي، كاظم الساهر، طرح نسخة جديدة من أغنيته “عراقنا”، الذى أهداها للشعب العراقي، في شهر أكتوبر الماضي، وهى من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

وحازت النسخة الجديدة من أغنية “عراقنا”على إعجاب الجمهور ومحبي القصير، منذ طرحها أمس الجمعة على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات اغنية “عراقنا”

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون

غير العراق من لنا لولاه لا نكون

توحدت اعراقنا والعزم في اعماقنا

لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون

خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان

نحن الذين جاهدوا ليرتقي الانسان

قد عانق بسمائنا الأنجيل والقرأن

بعربنا، بكردنا سريان تركمان

اشور من كلدان وسائر الأديان

اولادنا اكبادنا حملوك بالاحضان

لا شيء في حياتهم اغلى من الاوطان

وقد أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر مؤخراً موافقة القيصر على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على اتمام كتابته.

وكتب جبار على فيسبوك: “أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة”.

وأضاف: “عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.

يذكر أن النجم كاظم الساهر يواصل تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد ، و يتضمن 14 أغنية، ومن من المقرر طرحه مع بداية العام الجديد وذلك بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير “كتاب الحب”.