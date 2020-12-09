فيديو.. الجزائرية كنزة مرسلي تروي تفاصيل نجاتها من حادث سيارة

المستقلة/ منى شعلان/ روت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، نجمة برنامج “ستار أكاديمي”، تفاصيل نجاتها هى ووالدتها من حادث انقلاب السيارة بهما واصفه ماحدث لها بأنها “معجزة من الله”.

وطمأنت مرسلي، في اتصال هاتفي مع برنامج MBCTrending، جمهورها ومحبيها على نجاتها ونجاة والدتها، وقالت إن الحادث وقع في الثانية والنصف بعد ظهر السبت، عندما كانت والدتها تقود السيارة في منعرج خطير ، وفقدت السيطرة على السيارة، فانقلبت بهما على منحدر أكثر من مرة، لكن الله كتب لهما النجاة دون الإصابة بأي خدش.

وذكرت كنزة مرسلي، أنها لم تكن راغبة في إعلان الخبر، ورأت أنهما خرجتا من الحادث بكل خير ولا لزوم لذلك، لكن الأخبار بدأت تظهر من هنا ومن هناك، فارتأت أن الأفضل أن تخرج وتطمئن الناس بنفسها وتشرح تفاصيل الحادث.

وأكدت كنزة مرسلي، سعادتها بحصولها خلال العام الجاري على جائزة أفضل مطربة شابة من مهرجان الفضائيات العربية في مصر، إلى جانب جائزة أخرى من أمريكا، وقالت إنها لم تتوقع الفوز بهما ولا بأي جوائز حصلت عليها في السابق، لكن ذلك كان خبرا جميلا في العام 2020.