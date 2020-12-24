فيديو : القبض على مرتكبي جريمة اغتيال مرشح الانتخابات المقبلة في بغداد

المستقلة /- اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على احد قتلة أحد مرشحي الانتخابات المقبلة.

وذكر جهاز الامن الوطني انه “بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على قتلة المرشح خلال اثنتين وسبعين ساعة فقط “.

واضاف البيان، ان “مفارز جهاز الامن الوطني وبعد استحصال الموافقات القانونية قامت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية”، مشيرا الى ان “قتلة المرشح كان عددهم شخصين اثنين، تم تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية”.

واكد ان ” مفارز الجهاز ضبطت بحوزة المعتقلين السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة، وانه جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم”.