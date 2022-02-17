فيديو : اطلاق سراح “صاحب الصرافة المختطف” مقابل مبلغ مالي

المستقلة /- فيديو : اطلاق سراح صاحب الصيرفة المختطف في منطقة جميلة مقابل مبلغ مالي.

يذكر ان نشرت المستقلة فيديو لعملية مداهمة بالسيارات وخطف لشاب عراقي في العاصمة بغداد.

وأظهر الفيديو “المقلق” لحظة الاختطاف، عندما كان الشاب يقود سيارة بيضاء صغيرة، قبل أن تعترضه سيارة كبيرة أمامه وتجبره على الوقوف، بينما جاءت سيارة أخرى وتوقفت خلفه. وبعد نزول المسلحين، حاول الشاب الرجوع بسيارته والفرار، لكنهم استطاعوا فتح باب سيارته، وإخراجه بالقوة.