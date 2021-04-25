فيديو اشارة طلب المساعدة يحقق ملايين المشاهدات

المستقلة /- حقق فيديو يظهر به طريقة لتعليم طلب المساعدة او النجدة بواسطة الإشارة باليد على ملايين المشاهدات، في خطة لم تكن متوقعة.

وبعد نشر الفيديو بوقت قصير، ارتفعت المشاهدات الى الملايين على مواقه ع التواصل الاجتماعي وشمل الاوسع تداولا بين الرواد، لاسيما انه يعلم إشارة طلب النجدة من احداث العنف.

الفيديو اظهر لقطات توعوية مصورة من مجموعة من الأشخاص وهم يطلبون النجدة عبر الإشارة، وذلك عن طريق الإشارة باليد كي لا ينكشف امر طلبهم للمساعدة.

وعن الطريقة فقد يتم ضم اصبع الابهام و وثني بقية الأصابع على الإبهام لتكوين قبضة يفهم من خلالها المشاهد أنها طلب استغاثة ونجدة.