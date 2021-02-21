فيديو.. ابنة أحمد حلمي تقلد والدها بطريقة طريفة

المستقلة/- منى شعلان/استطاعت “لي لي”، ابنة النجمين أحمد حلمي ومني زكي خطف الأنظار فى فيديو جديد لها تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بتقليد والدها بطريقة طريفة.

وظهرت “لي لي” في المقطع المتداول وهي تحمل “وردة حمراء” وتقوم بتقليد مشهد كوميدي لوالدها في فيلم “كده رضا” وهو يقول “Happy Valentine Day”.

وأطلت لي لي ، ابنة الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي مؤخراً، مع والديها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي لأول مرة في مناسبة فنية.

وقالت منى زكي خلال لقاء متلفز لها: “بنتي كمان أول مرة تحضر، هي معي النهاردة أول مرة تحضر معي مناسبة وأنا مبسوطة انها جاءت معي في اللحظة دي.. هي عموما رسامة وبترسم حلو أوي والي هي عاوزاه تعمله انا هبقى سعيدة لما هي تبقى مبسوطة..”

يشار إلى أن لي لي هى الابنة الأولى لمنى زكي وأحمد حلمي ولدت عام 2003 ،تبلغ من العمر 18 عاما، ورثت عن والدها حب الرسم ولديها لوحات تتنبأ بموهبة فنية كبيرة.

يشار إلى أن منى زكي وأحمد حلمي تزوجا في عام 2002 وأنجبا ابنتهما “لي لي” بعد عام من زواجهما، وعام 2014 أنجبا طفلهما الثاني “سليم” ثم في عام 2016 أنجبا طفلهما الثالث “يونس”.