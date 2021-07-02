فيديو.. إنجي المقدم تثير جدلاً بعد ظهورها بالبيجامة في لقاء تليفزيوني

المستقلة/- منى شعلان/ حالة من الجدل تسببت بها الفنانة المصرية إنجي المقدم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهى مرتدية بيجامة بيت، خلال لقائها ببرنامج “إنسايدر بالعربي المذاع عبر قناة دبي.

وقالت إنجي عن سبب ظهورها بهذه الطريقة: “كواليس تصوير اللقاء تعود إلى كونها حلقة من حلقات (بودكاست) يقدمها الإعلامي شريف نور الدين، ويُذاع عبر عدد من المنصات السمعية، منها (أنغامي) و(ديزر)، وعدد من قنوات YouTube ضمن برنامجه الذي يستضيف فيه الضيوف وهم مرتدين البيجاما.

يذكر أن إنجي المقدم شاركت في بطولة مسلسلين في رمضان 2021، هما “الاختيار 2” وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى.

ومسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.